¿û¸¶Í³Àª¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó²ÃÆþ¸å½é¤Î¥Û¡¼¥à¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¥Û¡¼¥à¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£4Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¿û¸¶¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ØÇã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤¹¤°¤µ¤Þ±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè6Àá¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤Ç¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥à¥Ð¥ó¥°¥é¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£Ëè»î¹ç3¼ºÅÀ°Ê¾å¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤À¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¥Û¡¼¥à¾¡Íø¤ò´°Éõ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿û¸¶¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à½é¾¡Íø¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£¸·¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê³Ú¤Ê»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö7¡×¤Î»ÃÄê14°Ì¤ËÉâ¾å¡£¼¡Àï¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
