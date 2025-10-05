¡È¹â»Ô¿ä¤·¡É¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë2¤Ä¤Î¾¡°ø¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä»ëºÂ¤Î°ã¤¤¤¬¥â¥í¤Ë½Ð¤¿¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê47¡Ë¤¬5Æü¡¢ABEMA¡ÖABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬Âè29ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸¤ò´êË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¶â»Ò»á¤Ç¤â·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬ÍÍø¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤éÃÏÊý¤ÎÉ¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ç¡£µÄ°÷¿´Íý¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤°¤é¤¤Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÅÞ°÷É¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹â»Ô»á¤¬1²óÌÜ¤ÇÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤ÎÌó4³ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬·èÁªÅêÉ¼¤ÎµÄ°÷É¼¤ÎÎ®¤ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÎÁ°¤Î±éÀâ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬½ª»Ï¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¤«¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤â¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÎÁ°¤Î±éÀâ¤ÏÀ¯ºö¼Â¸½¤È¤«¹ñ¤Î¤³¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ëºÂ¤Î°ã¤¤¤¬±éÀâ¤Ç¥â¥í¤Ë½Ð¤¿¡×¤ÈºÇ½ª±éÀâ¤Î2¿Í¤Îº¹¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¾®Àô»á¤Î±éÀâ¤Ï¡Ö²£¹ËÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¼é¤ê¤ÎÁªµó¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤¬Á´¤ÆÉ½¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤ÉÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÄ°÷¿´Íý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤ÎºÇ¸å¤Î³Ð¸ç¤Î±éÀâ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤À¯ºö¼Â¸½¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ì¤ÏÂç¤¤¯µÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤¿¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£