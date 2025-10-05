FRUITS¡¡ZIPPER¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥é¥Ü¡¡¿·¼çÂê²Î¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤òËëÄ¥¤Ç½éÈäÏª
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS¡¡ZIPPER¡×¤¬4¡¢5Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢ÀéÍÕ»Ô¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿·¼çÂê²Î¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤ò½éÈäÏª¡£2Æü´Ö¤Ç·×1Ëü5000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Ë½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¡£Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖFRUITS¡¡ZIPPER¡¡Road¡¡To¡¡TOKYO¡¡DOME¡¡¡Á¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Ö¡ª¡Á¡×¤Ë¤â´§¤µ¤ì¤¿¿·¼çÂê²Î¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤«¤é¡¢³«±éÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ä¥»¥°¥¦¥§¥¤¤ÇµÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç³«Ëë¡£¡Ö¤Ô¤å¤¢¤¤¤ó¤¶¤ï¡¼¤ë¤É¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ç²ñ¾ì¤ò²¹¤á¤ë¤È¡¢15Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î4ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¡ÖJAM¡×¤È¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½éÈäÏª¤·¤¿¡£¿·°áÁõ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¡Ö¤×¤ê¤×¤ê¥À¥ó¥¹¡×¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë»°ÎØ¼ÖÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤Ê±é½Ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡4Æü¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤È²«¿§¤¤Ã»¥Ñ¥ó»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤âÅÐ¾ì¡£Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤òºÆÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤Ï¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤é¿·¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¸þ¤±¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤À¡£