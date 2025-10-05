³Ëºº»¡¹ç°Õ¡Ö¸úÎÏ¤Ê¤·¡×¡¡¥¤¥é¥ó³°Áê¡¢À©ºÛ¤ËÂÐ¹³
¡¡¡Ú¥Æ¥Ø¥é¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï5Æü¡¢¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤È9·î¤Ë·ë¤ó¤À³Ëºº»¡ºÆ³«¤Î´ðËÜ¹ç°Õ¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä¸úÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£³ËÌäÂê¤ò½ä¤ëÂÐ¥¤¥é¥ó¹ñÏ¢À©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥é¥°¥Á»á¤ÏIAEA¤È¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Ë´Ø¤·¡¢º£¸åÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Î¹ñËÉ¡¦³°¸ò¤ÎÀ¯ºöÁ´ÈÌ¤òÅý³ç¤¹¤ëºÇ¹â°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¡ÊSNSC¡Ë¤Ï¹ñÏ¢À©ºÛ¤¬ºÆÈ¯Æ°¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢IAEA¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤Î´°Á´Ää»ß¤òµá¤á¤ëÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁÐÊý¤ËÍ±×¤Ê¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³°¸ò¤Îµ¡²ñ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£