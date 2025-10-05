¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡ÙÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¼õ¤±¡Ä¡¡ËÁÆ¬¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÀâÌÀ¡ÖÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË ¸å7¡§00¡Ë¤¬5Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¡ÖÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¤¢¤ê¡ÛÊüÁ÷Ä¾Á°¤Ë¸ø¼°SNS¤Ç¡ÄÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿
¡¡5Æü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤È¤·¤ÆÅö½é¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬»²Àï¤¹¤ëµðÂç¿©Æ²¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢4Æü¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¡Ú¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡ÛºÇ¤â´í¸±¤ÊÌñ²ð¼Ô¡Ö¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¶§Ë½²½¤·¶î½ü·ï¿ô¤â1.5ÇÜ!¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÄÉÀ×¤·Áã¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«!?¹¹¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ËÂçÊÑ¿È!¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¡¢4Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÁð´Ö¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡¢4Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÜÆü¡¢ÊÀ¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏËÜ·ï¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Áð´Ö¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¤¢¤ê¡ÛÊüÁ÷Ä¾Á°¤Ë¸ø¼°SNS¤Ç¡ÄÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿
¡¡5Æü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤È¤·¤ÆÅö½é¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬»²Àï¤¹¤ëµðÂç¿©Æ²¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢4Æü¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¡Ú¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡ÛºÇ¤â´í¸±¤ÊÌñ²ð¼Ô¡Ö¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡×ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¶§Ë½²½¤·¶î½ü·ï¿ô¤â1.5ÇÜ!¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÄÉÀ×¤·Áã¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«!?¹¹¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ËÂçÊÑ¿È!¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡¢4Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÜÆü¡¢ÊÀ¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏËÜ·ï¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Áð´Ö¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£