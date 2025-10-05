FRUITS¡¡ZIPPER¤¬Ìî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¥³¥é¥Ü¡¡¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤¬£´¡¢£µÆü¤Î£²Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¡£Ò£ï£á£ä¡¡£Ô£ï¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡¡¡Á¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Ö¡ª¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£²·î¤Ë½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼£·¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÌó£´¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÃçÀîÎÜ²Æ¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤ê¡¼¡ª¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬´Ö¶á¤ÊµÒÀÊ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡¢¥»¥°¥¦¥§¥¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥È¡¢ÃÝÇÏ¤Ê¤É¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡££Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤¬²Î¤¦¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿·¼çÂê²Î¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤¬¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ô¤å¤¢¤¤¤ó¤¶¤ï¡¼¤ë¤É¡×¡Ö¥Ï¥Ô¥Á¥ç¥³¡×¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ë£Á£×£Á£É£É¡×¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ê¤É¤âÇ®¾§¤·¤¿£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡£¤µ¤é¤Ë£±£µÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡Ö£Ê£Á£Í¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£´Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ìî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È£Æ£Ò£Õ£Ô£É£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤Î´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¿¿Ãæ¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤éËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£