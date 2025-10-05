¥í¥Ã¥Æ¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼»á¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡Ö¸ù»ù¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤¯»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï5Æü¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼°ì·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î°ì·³´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼»á¤Ï¥í¥Ã¥ÆµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö2016Ç¯°úÂà»î¹ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤òÆüËÜ°ì¤ÎµåÃÄ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¦±ýî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ø86¡Ù¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»³ËÜ¸ù»ù´ÆÆÄ¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¤¹¡£¸ù»ù¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤¯»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¹âºä½Ó²ðÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï5Æü¤Î»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2Ç¯È¾Æó·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î°éÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼êÌî¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ë¤ÏÅ¬Ç¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·´ÆÆÄÃæ¿´¤Ë¤³¤ì¤«¤éÎý½¬·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â3¥·¡¼¥º¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÈà¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£