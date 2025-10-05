¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æ´ÆÆÄ¡¢3Ç¯Á°¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡Ö¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¡Ä3Ç¯¤Î»Ø´ø¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì¡¢¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î»ûÃÏÎ´À®¡¢¹âÂ´7Ç¯ÌÜ¤ÎÆ£¸¶¶³Âç¤¬µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤â²£»³Î¦¿Í¤¬2Ç¯Ï¢Â³40»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤¿¡£¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎÌÚÂ¼Í¥¿Í¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ°ì·³¤ËÂÓÆ±¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Íèµ¨¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤ëÅêµå¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Ï°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæÀ²Ìé¡¢Ãæ¿¹½Ó²ð¤â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤ÏÌöÆ°¡£
¡¡·ÑÂ³¤·¤Æ³èÌö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿3Ç¯´Ö¤Ç¾®ÅçÏÂºÈ¤È¼ï»ÔÆÆÚö¤¬¥¨¡¼¥¹³Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤ÈÎëÌÚ¾¼ÂÁ¤Ïºòµ¨¥×¥ì¥ß¥¢12¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢郄Éô±ÍÅÍ¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¡¢Í§¿ùÆÆµ±¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç100»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¡¢¾®ÀîÎ¶À®¤â¼«Ê¬¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¤Ä¤±ºòµ¨¤Èº£µ¨¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤ËÀ®Ä¹¡¢µÆÃÏÍù¶ê¤Ïºòµ¨²Æ¾ì°Ê¹ß¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¡¢¹âÌîæûÂÁ¤âº£µ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¡¢¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï³èÌö¤ÎÉñÂæ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°Ü¤·¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏÆüËÜºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡22Ç¯10·î18Æü¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤Ã¤Æ³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¡È¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤Ã¤Æ³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¡É¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ï½ù¡¹¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤Þ¤ÀÁ´Á³µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¥³¡¼¥Á¤¬¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï»³ËÜÂçÅÍ¡¢¾åÅÄ´õÍ³æÆ¡¢¥¢¥»¥Ù¥É¡¢Åê¼ê¤Ç¤ÏÁáºä¶Á¡¢µÈÀîÍªÅÍ¡¢ºä°æÎË¤Ê¤É´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤â°ì·³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£µÈ°æ´ÆÆÄ»þÂå¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¼ã¼ê¡¦Ãæ·øÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤·¤Ã¤«¤ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ