Ä¶ÆÃµÞ¥«¥¤¡¦¥¿¥«¥·¡¦¥¢¥í¥Ï¡¢¿·¶ÊÁªÂò¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Ëþ¾ì°ìÃ× ¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»°¼Ô»°ÍÍ¤Î²ò¼á¤È¤Ï¡Ú¡ÖNINE LIVES¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼3¥·¥ç¥Ã¥ÈÊÔ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¤¬¡¢9·î24Æü¤Ë22ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNINE LIVES¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¤¡Ê31¡Ë¡¢¥¿¥«¥·¡Ê29¡Ë¡¢¥¢¥í¥Ï¡Ê24¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥½¥í¡õ3¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î·×4ËÜ¤òÇÛ¿®¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿TikTok¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤Ç¡ÖBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025¡ØEVE¡Ù¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢º£¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇ®¤¬ÎÏ¶¯¤¯½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê½÷À¥¢¥¤¥É¥ë
º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈCat has NINE LIVES.¡É¡ÖÇ¤Ë¶åÀ¸¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ò²¿ÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤È´¤¯ÎÏ¤òÉ½¤¹¤³¤È¤ï¤¶¤È¡¢¡È9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÉÄ¶ÆÃµÞ¤ò½Å¤Í¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤é¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤äÍ·¤Ó¿´¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡ÖNINE LIVES¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¥¥é¡¼¡×¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë2¿Í¤ÎÀ¼¤¬±Ç¤¨¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö¥¹¥Ô¥«¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËTikTok¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡½ ¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡ÖÇ¤Ë¶åÀ¸¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥«¥¤¡§¤è¤¯¤â¤³¤ó¤Ê¡È9¡É¤È22ËçÌÜ¤Î¡È¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¡É¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¿¥«¥·¡§ËÍ¤ÏÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤êÁ°¤Ë¡¢³Î¤«¥«¥¤¤«¤éºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¥«¥¤¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ªËÍ¤Ï°áÁõ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àè¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¿¥«¥·¡§¥«¥¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÇ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¡¢²¶ÆÀ¤À¤Ê¤È¡£
¥¢¥í¥Ï¡§³Î¤«¤Ë¤Í¡£
¥«¥¤¡§¥¿¥«¥·¤¬Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥«¥·ÀäÂÐ´ò¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤Ã¤ÆÀè¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¶Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¿¥«¥·¡§¼ç¤Ë¡ÖNINE LIVES¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¡§ºÇ½é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¶Ê¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç¡ÖNINE LIVES¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¡½ ¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥í¥Ï¡§¥µ¥Ó¤ÎÄÞ¸¦¥²¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢SNS¤Ç¤â¥Ð¥º¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¿¿»÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¯¤á¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ë
¡½ Îý½¬¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥í¥Ï¡§º£²ó¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢KAITA¤¯¤ó¡¢¥«¥º¥¤¯¤ó¡ÊKAZtheFIRE¡Ë¡¢GENTA YAMAGUCHI¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£KAITA¤¯¤ó¤È¥«¥º¥¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢GENTA¤¯¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¥«¥¤¡§GENTA¤¯¤ó¤Ï¡¢HANA¤µ¤ó¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¤é¤·¤µ¤â¾¯¤·¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤âÆþ¤ì¤¿ÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ÇÄ¶ÆÃµÞ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¡ÖNINE LIVES¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤´¼«¿È°Ê³°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥¤¡§¥ê¥ç¥¦¥¬¤µ¤ó¤«¤Ê¡£ÉáÃÊ¼Çµï¤Î¸½¾ì¤¬Â¿¤¤¥¿¥¯¥ä¡¢¥¢¥í¥Ï¡¢¥Ï¥ë¤¬°ì¿Í¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¡¢¤Û¤Ü°ì¿Í¼Çµï¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬¡ª¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÝ¤µ¤È¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥í¥Ï¡§¥·¥å¡¼¥ä¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë¤Ç¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤Ç·ë¹½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎµÓËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥ä¤Î±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¤¬¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥å¡¼¥ä¼«¿È¤â¼Çµï·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¼Çµï¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¥¿¥«¥·¡§ËÍ¤Ï¥Þ¡¼¤¯¤ó¤«¤Ê¡£¡È¤´¤Ï¤óÃ´Åö¡É¤Î¥Þ¡¼¤¯¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¤¡§³Î¤«¤Ë¤¢¤¤¤Ä¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¿¥«¥·¡§¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃý¤ë¡£¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÃý¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Þ¡¼¤¯¤ó¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¡¢¿·¤·¤¤°ìÌÌ¡¢Ì¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¡¼¤¯¤ó¤Î¡Ö¤´¤Ï¤ó¤À¤±¤Î´Ø·¸¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ 8·î8Æü¤Ë½ª¤¨¤¿¡ÖBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025¡ØEVE¡Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖEVE¡×¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥¤¡§¥¢¥À¥à¤È¥¤¥Ö¤Î¡ÖEVE¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¿ÍÎà¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥À¥à¤È¥¤¥Ö¤¬¶ØÃÇ¤Î²Ì¼Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤ÎÎÞ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥«¥·¡§¥¢¥À¥à¤È¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¦°ì²óÎØ²öÅ¾À¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ä¶ÆÃµÞ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò1¤«¤é¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÄÉÂÎ¸³¤ò¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢8¹æ¼Ö¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬Â¸ºß¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¶ÆÃµÞ¤Ï8¹æ¼Ö¤Î¾Ð´é¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖEVE¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ä¶ÆÃµÞ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥í¥Ï¡§2¿Í¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¾è¼Ö¤¹¤ëÊý¤â¡¢ºÇ¶á¿ä¤·»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿8¹æ¼Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÄ¶ÆÃµÞ¤Î½é¤á¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
·è¤á´é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤¹½çÈÖ¤ò·Ú¤¯³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»£±Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ©¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç°ìÈ¯OK¤Î´°àú¤ÊÆ°²è¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Ï¡¢µ¼Ô¤ÎÎÙ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Á¥§¥¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Ã¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¥Á¥§¥¤ò²ó¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÈ´·²¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬¸÷¤ë½Ö´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È³Ú¤·¤²¤Ê¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂ¨ºÂ¤Ë±þ¤¨¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥«¥¤¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¥¢¥í¥Ï¤ò¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¶þ¿¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
2011Ç¯12·î25Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2012Ç¯6·î10Æü¤Ë¡ÖTRAIN¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÄ¶ÆÃµÞÊç¡×¤ò·Ð¤ÆÆ±Ç¯8·î8Æü¡¢¥·¥å¡¼¥ä¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¡¢¥¢¥í¥Ï¡¢¥Ï¥ë¤¬²ÃÆþ¤·¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£11·î¤«¤é¤Ï¡¢BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026¡ÖREAL¡©¡×¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¤¡Ê¾®³Þ¸¶³¤¡¿¤ª¤¬¤µ¤ï¤é¡¦¤«¤¤¡Ë
2¹æ¼Ö¡¿MAIN DANCER¡¿¿ÀÈëÃ´Åö¡¿1994Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
¥¿¥«¥·¡Ê¾¾ÈøÂÀÍÛ¡¿¤Þ¤Ä¤ª¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
7¹æ¼Ö¡¿BACK VOCAL¡¿Ëö¤Ã»ÒÃ´Åö¡¿1996Ç¯9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿ÂçºåÉÜ½Ð¿È
¥¢¥í¥Ï¡Ê¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡¿¤¿¤«¤Þ¤Ä¡¦¤¢¤í¤Ï¡Ë
13¹æ¼Ö¡¿MAIN DANCER¡¿¿¿¤ÃÄ¾¤°Ã´Åö¡¿2000Ç¯10·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
¢¡¼èºà¤³¤Ü¤ìÏÃ
·è¤á´é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤¹½çÈÖ¤ò·Ú¤¯³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»£±Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ©¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç°ìÈ¯OK¤Î´°àú¤ÊÆ°²è¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Ï¡¢µ¼Ô¤ÎÎÙ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Á¥§¥¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Ã¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¥Á¥§¥¤ò²ó¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÈ´·²¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬¸÷¤ë½Ö´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È³Ú¤·¤²¤Ê¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂ¨ºÂ¤Ë±þ¤¨¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥«¥¤¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¥¢¥í¥Ï¤ò¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¶þ¿¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Ä¶ÆÃµÞ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤È¤Ã¤¤å¤¦¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2011Ç¯12·î25Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2012Ç¯6·î10Æü¤Ë¡ÖTRAIN¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÄ¶ÆÃµÞÊç¡×¤ò·Ð¤ÆÆ±Ç¯8·î8Æü¡¢¥·¥å¡¼¥ä¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¡¢¥¢¥í¥Ï¡¢¥Ï¥ë¤¬²ÃÆþ¤·¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£11·î¤«¤é¤Ï¡¢BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026¡ÖREAL¡©¡×¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¤¡Ê¾®³Þ¸¶³¤¡¿¤ª¤¬¤µ¤ï¤é¡¦¤«¤¤¡Ë
2¹æ¼Ö¡¿MAIN DANCER¡¿¿ÀÈëÃ´Åö¡¿1994Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
¥¿¥«¥·¡Ê¾¾ÈøÂÀÍÛ¡¿¤Þ¤Ä¤ª¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
7¹æ¼Ö¡¿BACK VOCAL¡¿Ëö¤Ã»ÒÃ´Åö¡¿1996Ç¯9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿ÂçºåÉÜ½Ð¿È
¥¢¥í¥Ï¡Ê¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡¿¤¿¤«¤Þ¤Ä¡¦¤¢¤í¤Ï¡Ë
13¹æ¼Ö¡¿MAIN DANCER¡¿¿¿¤ÃÄ¾¤°Ã´Åö¡¿2000Ç¯10·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
