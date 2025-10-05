¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈþ¿Í¡×¡ÖºÙ¸«¤¨¡×¤À¤Ã¤Æ¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¥Ñ¥È¤ÇÃµ¤·¤¿¤¤♡¡Ö¾åÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¥¹¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¾åÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤¬¤é¤â¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤âÀä»¿¡ª ²Ú¤ä¤«¤ÇÃå²ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Þ¥Ñ¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
°ìµ¤¤Ë¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¹¤ë¥ì¥¤¥äー¥ÉÉ÷
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖÇÛ¿§¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¥¤¥äー¥ÉÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤»¤½¤¦¤Ê¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤Î½Ä¥é¥¤¥ó¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£@__koko.o¤µ¤ó¤â¡ÖÄø¤è¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈþ¿Í¤¬³ð¤¦¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£¶ßÉÕ¤É÷¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±Ç¤¨¤ëÃ¸¿§¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¿§°ã¤¤¤Î¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤è¤ê½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Ã¸¤¤¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ï¥ー¥×¤·¤Ä¤Ä´Å¤µ¤â´¶¤¸¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£ÂÎ¤Ë¤Û¤É¤è¤¯Åº¤¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃå²ó¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
ËèÆü¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ëÂç¿Í¤ÎI¥é¥¤¥ó
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥¦¥§ー¥Ö¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡×\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥¦¥§ー¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿I¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë1Ëç¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤¬³ð¤¤¤½¤¦¡£@__koko.o¤µ¤ó¤â¡Ö¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ëåºÎï¤ÊI¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇºÙ¸«¤¨¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç½©´¶¤¿¤Ã¤×¤ê
¤³¤Á¤é¤Ï½©¤é¤·¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡£¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥³ー¥Ç¤Ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£½÷À¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥Ã¥È¤ä¥íー¥Õ¥¡ー¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¤Âç¿Í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¡£µ¨Àá´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@__koko.oÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¥¿¥Ë¥á¥°¥ß