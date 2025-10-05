FRUITS ZIPPER¡¢7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¿À¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡ÛFRUITS ZIPPER¤¬10·î4Æü¡¢5Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì ¥Û¡¼¥ë8¤Ë¤Æ¡ØFRUITS ZIPPER Road To TOKYO DOME ¡Á¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Ö¡ª¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÌó4¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFRUITS ZIPPER¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë
º£Ç¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼³Ú¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥â¡¼¥É¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÌó4¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¼çÂê²Î¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤¬¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â´§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Overture¤¬²ñ¾ìÃæ¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤ê¡¼¡ª¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ÎDJ¥Ö¡¼¥¹¤ÇÃçÀî¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÀú¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬´Ö¶á¤ÊµÒÀÊ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡¢¥»¥°¥¦¥§¥¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥È¡¢ÃÝÇÏ¤Ê¤É¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ô¤å¤¢¤¤¤ó¤¶¤ï¡¼¤ë¤É¡×¡Ö¥Ï¥Ô¥Á¥ç¥³¡×¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤È¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢10·î15ÆüÈ¯Çä¤ÎÎ¾AÌÌ¤È¤Ê¤ë4th¥·¥ó¥°¥ëCD¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖJAM¡×¤ò½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ç¤Ï4th¥·¥ó¥°¥ëCD¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢10·î4Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤ò¿·°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤×¤ê¤×¤ê¥À¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ï½ê¤Ë¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÍ×ÁÇ¤¬²Î»ì¤ä¥À¥ó¥¹¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢MC¤Ç¤â¿¿Ãæ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢Ä°¤¤¤¿¤é»×¤ï¤ºÍÙ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Û¤É¡¢°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖJAM¡×¤È¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎÆ°²è»£±Æ¤¬OK¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆFRUITS ZIPPER¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¿·¶Ê2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡ÖNEW KAWAII¡×¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤ò¥Õ¥ë¼Ü¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²ñ¾ìÃæ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë»°ÎØ¼ÖÂÐ·è¤¬ÆÍÇ¡¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤ÊÅ¸³«¤Ë²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Âô»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¥Ô¥Ý¥Ñ¥Ý¡×¡Ö´°àú¼çµÁ¤Ç¡ù¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞµÒÀÊ¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£4Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ìî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëÀÖ¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È²«¿§¤ÎÃ»¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈFRUTIS ZIPPER¤Î´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤òºÆÈäÏª¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¿¿Ãæ¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤éËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
4th¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡¿JAM¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¡£¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖRoad To TOKYO DOME¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¤Î²ÚÎï¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFRUITS ZIPPER¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë
¢¡FRUITS ZIPPER¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¥é¥¤¥Ö¤Ë´¿À¼
º£Ç¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼³Ú¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥â¡¼¥É¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÌó4¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¼çÂê²Î¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤¬¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â´§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ô¤å¤¢¤¤¤ó¤¶¤ï¡¼¤ë¤É¡×¡Ö¥Ï¥Ô¥Á¥ç¥³¡×¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤È¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢10·î15ÆüÈ¯Çä¤ÎÎ¾AÌÌ¤È¤Ê¤ë4th¥·¥ó¥°¥ëCD¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖJAM¡×¤ò½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ç¤Ï4th¥·¥ó¥°¥ëCD¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢10·î4Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤ò¿·°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤×¤ê¤×¤ê¥À¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ï½ê¤Ë¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÍ×ÁÇ¤¬²Î»ì¤ä¥À¥ó¥¹¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢MC¤Ç¤â¿¿Ãæ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢Ä°¤¤¤¿¤é»×¤ï¤ºÍÙ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Û¤É¡¢°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖJAM¡×¤È¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎÆ°²è»£±Æ¤¬OK¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆFRUITS ZIPPER¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¡FRUITS ZIPPER¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü
¿·¶Ê2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡ÖNEW KAWAII¡×¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤ò¥Õ¥ë¼Ü¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²ñ¾ìÃæ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë»°ÎØ¼ÖÂÐ·è¤¬ÆÍÇ¡¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤ÊÅ¸³«¤Ë²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Âô»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¥Ô¥Ý¥Ñ¥Ý¡×¡Ö´°àú¼çµÁ¤Ç¡ù¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞµÒÀÊ¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£4Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ìî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëÀÖ¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È²«¿§¤ÎÃ»¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈFRUTIS ZIPPER¤Î´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤òºÆÈäÏª¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¿¿Ãæ¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤éËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
4th¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡¿JAM¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¡£¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖRoad To TOKYO DOME¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¤Î²ÚÎï¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û