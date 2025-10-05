¡Úµð¿Í¡Û²£Àî³®¤¬µÜºêÆþ¤ê¡Ö¤¤¤¤·Á¤Ç¡Ê£Ã£Ó¤ò¡Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×£¶Æü¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì¤ÇÄ´À°ÅÐÈÄ¤Ø
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡¢²£Àî³®Åê¼ê¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡¢ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬£µÆü¡¢£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶õÏ©¤ÇµÜºêÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨£²¾¡¤òµó¤²¤¿²£Àî¤Ï¡¢£¶Æü¤ÎÆ±¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£Ó£Ï£Ë£Ë£Å£Î¡Ë¤ÇÄ´À°ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¡¢¤½¤³¤«¤éÃæ£¶Æü¤Ç£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¤Î£±£³Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¤¤¤¤·Á¤Ç¡Ê£Ã£Ó¤ò¡Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡ÊÅê¤²¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£