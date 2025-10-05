¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û¾Ð´é¤Ê¤»°´§²¦¼Ô¡¡¹ñËÜÎ¦¤¬ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥ß¥É¥ëµé²¦ºÂÂ×´§¡¡10²ó¤Ë¥À¥¦¥óµÊ¤·¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥ß¥É¥ëµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡õWBOAP¡Ê¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ËÆ±µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡¹ñËÜÎ¦¡ÊÈ½Äê¡¡2¡½1¡Ë¥¤¥¨¡¦¥Ì¥ê¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡Âçºå»Ô¡¦½»µÈ¶èÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²ñ¾ì¤¬°ì½Ö¡¢ÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª10²ó¡£Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¹ñËÜ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îº¸¤Ç¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¡ËÉð»Ô¤µ¤ó¤«¤é¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¾Ç¤ë¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢²¿¤È¤«¾Ç¤é¤º¡¢Àï¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡È½Äê¤Ï2¡½1¡£½ª»Ï¡¢¥¬¡¼¥É¤¬¹â¤¯¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡ÖÃù¶â¡×¤¬ºÇ¸å¤Ë¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥ß¥É¥ëµé¤Î¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢WBOAPÆ±µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤òËÉ±Ò¡£¤¹¤Ç¤ËÊÝ»ý¤¹¤ëÆüËÜÆ±µé²¦ºÂ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö»°´§²¦¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¹ñËÜ¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÁê¼ê¤ÎÆ¬¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¾ð¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿É¸ý¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤»¤Ð¤³¤½¡£Ï»Åç¥¸¥à¤Î»ÞÀî¹§²ñÄ¹¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤ÈÀº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£