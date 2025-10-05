¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¡¡ÆüËÜ¶¶¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Çµ¨Àá¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¤ò´®Ç½¡¡
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¶¶¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥é¥Ú¡×¤Çµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¥³¡¼¥¹¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¡¡ÆüËÜ¶¶¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Çµ¨Àá¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¤ò´®Ç½¡¡
ÊæÀî¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°²óË¬¤ì¤¿ºÝ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åí¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¸½ºß¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¥³¡¼¥¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åí¤ä¡¢¤Ö¤É¤¦¡¢¤¤¤Á¤¸¤¯¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢µû²ðÎà¤ÎÁ°ºÚ¤«¤éÆùÎÁÍý¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê°ì»®°ì»®¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤ä¿§ºÌ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Çò¿Èµû¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¤ËË¢¾õ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿°ìÉÊ¤ä¡¢½©Åáµû¤ÈÅí¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¡¢¥ì¥¢¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿³ûÆù¡¢¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î´Å¤ß¤ÈÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÁÏºîÀË¤«¤ÊÎÁÍý¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥êÅí¤Î¤ªÎÁÍý¤â¤¢¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¬±¿¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥Ú¡×¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡¢ÌÚÀ½¤Î»ÅÀÚ¤ê¤ÈÃÈ¿§·Ï¤Î¾ÈÌÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#michelin¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼Ì¿¿¤¬Á´ÉôåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ìÁ´¤Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç½ÐÍè¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö»ä¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â½ÐÍè¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û