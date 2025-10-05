¥¯¥¸±¿¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ðº£º¢¡Äµð¿Í¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÃêÁª¤ÇÆ¨¤·¤¿2¿Í¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤Ï
(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARANext¡¢Getty Images
¡¡±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¤¬¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£10·î23Æü¡¢¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹¤¯À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¼çË¤¡ªº´Æ£µ±ÌÀ¤Î°µ´¬¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥·¡¼¥ó
¡¡¤Ê¤¼¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Î¶½Ì£¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢1°Ì¤ÎÃêÁª¤ËÈá´î¤³¤â¤´¤â¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¯¤¸°ú¤¤Ç¿ÍÀ¸¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¸øÊ¿¤«¤ÄÍýÉÔ¿Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê°ì½Ö¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç¤¹¡£¥¯¥¸¤ò³°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¤¢¤Î»þ¡¢°ú¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤È²ù¤ä¤àÊóÆ»¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´º¤¨¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤·¤â¤¢¤Î»þ¡¢µð¿Í¤¬Åö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤ì1°Ì¡¦Â¼¾å½¡Î´¡Ê¶å½£³Ø±¡¹â¹»¡Ë¡Û
¡¡¤³¤ÎÇ¯¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»ÄÌ»»111ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÁá°ðÅÄ¼Â¶È¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢³ÚÅ·¡¢ºå¿À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î7µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÂçÃêÁª¤ÎËö¡¢¸ò¾Ä¸¢³ÎÄê¤ÎÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡£¤½¤·¤Æ¡¢³°¤ì1°Ì¤Ç¤âÍúÀµ¼Ò¤Î°ÂÅÄ¾°·û¤È¶å½£³Ø±¡¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤ò½ä¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¡¢¤¯¤¸°ú¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢ºå¿À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È3µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤ÎËö¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë¡£Â¼¾å¤â¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¡¢³ÚÅ·¤È3µåÃÄ¤¬¶¯¹ë¤ÎËö¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤¢¤Î»þ¡¢3Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤Çµð¿Í¤¬Â¼¾å¤ÎÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡£¡Ö3ÈÖ¡¦Â¼¾å¡¿4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¡×¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëº¸±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÆó¿Í¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê¶áµ¦Âç¡Ë¡Û
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬À¸³è¤Ë°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿5Ç¯Á°¡£¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤ÏÁá°ðÅÄÂç¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¦ÁáÀîÎ´µ×¤È¡¢¶áµ¦Âç¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÀî¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¢³ÚÅ·¡¢À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬¡¢º´Æ£¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢µð¿Í¤Î¤½¤ì¤¾¤ì4µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÀî¤Ï³ÚÅ·¡¢º´Æ£¤Ïºå¿À¤¬¸ò¾Ä¸¢³ÎÄê¡£¤½¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢º´Æ£¤ÎÂÇËÀ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë°Û¼¡¸µ¤ØÆÍÆþ¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¥277¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Èµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤¢¤Î»þ¡¢µð¿Í¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¤¤¤ä¡£¤½¤ó¤ÊÌÑÁÛ¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡£Ç®¶¸Åª¤Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µ±Áª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤¸±¿¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï³ä¤È¸«¤ëÌÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥É¥é¥Õ¥È¤ò½ä¤ê¡¢Îò»Ë¤Î¡Öif¡×¤Ë»×¤¤¤òÃ×¤¹¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿°ì¶½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï