¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡¢²£Àî³®Åê¼ê¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡¢ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬£µÆü¡¢£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶õÏ©¤ÇµÜºêÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï£±Æü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤«¤éÃæ£´Æü¤Ç¡¢£¶Æü¤ÎÆ±¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£Ó£Ï£Ë£Ë£Å£Î¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤ÆÄ´À°ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¡¢¤½¤³¤«¤éÃæ£µÆü¤Ç£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡ËÂè£²Àï¤Î£±£²Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯Í½Äê¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·Á¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£