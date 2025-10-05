Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¼ò¾ìÁ°¤ÇËÜÅö¤Ë¶öÁ³¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ËÁø¶ø¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡©¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡ËßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë¤¬5Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥í¥±Ãæ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¥í¥±Ãæ¡¢°ÊÁ°¥í¥±¤ò¤·¤¿¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¼ò¾ì¡×¤Î¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¡Ö°ËÂå¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼¡£¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¼ò¾ì¡×¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢°ËÂå¤Á¤ã¤ó¡£¤É¤¦¤·¤¿¡©°ËÂå¤Á¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤³¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È»³Æâ¤¬¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡£¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÊª¤Î¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÁø¶ø¡£¤³¤ì»Å¹þ¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£