¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢µÜ²¼ÁðÆå¤ÎµÜ²¼·ó»ËÂë¡Ê¤±¤ó¤·¤ç¤¦¡¢34¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ58Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¯¥¤¥º¤Ç1Ìä¤âÀµ²ò¤Ç¤¤º88¿Í¤Î·Ý¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ò¡Ö±Êµ×ÄÉÊü¡×½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï89¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£88¸Ä¤ÎÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÀÊ¤ËºÂ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤ÏÂà¾ì¡£½Ð¾ì¼ÔºÇ²¼°Ì¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ò±Êµ×ÄÉÊü¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¡¢1Ìä¤âÀµ²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µÜ²¼¤Ï½Â¤¤´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÜ²¼¤¯¤ó¤Ï2ÅÙ¤È¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÍè¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½Ð¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤ÇµÜ²¼¤Ï½÷À·Ý¿Í¤«¤éÎÐ¿§¤ÎÆÇÌ¸¤òÍá¤Ó¤¿¡£½÷À·Ý¿Í¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²Ç1ÎØ¼Ö¥ì¡¼¥¹¡×¤ËÆÍÇ¡»²²Ã¤·¤¿¡Ö¤¤·¤¿¤«¤Î¡×¹âÌîÀµÀ®¡Ê36¡Ë¤Î²Ç¤ÇÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤æ¤á¤Þ¤Ê¤³¡×¤Þ¤ë¤æ¤«¡Ê33¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
È¾Ç¯Á°¤Î¡Ö¡Ý¡Ç25½Õ¡×¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡Ö±Êµ×ÄÉÊü¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÜ²¼¤ÏÊüÁ÷¸å¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¸åÌëº×½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡¡¤¢¤Î¡¢66¿Í¤ÇÁêËÐ¤¹¤ë»þ¤À¤±¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÆÇÌ¸¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡ªÉ¡¤¯¤½¤¬ÎÐ¿§¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï²áµî¤Î¡Ö±Êµ×ÄÉÊü¼Ô¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¿·Æ»ÎµÌ¦(ÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï)
¡¦¸«±º¾´É§(¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£)
¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë(¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼)
¡¦¤ß¤Á¤ª(¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó)
¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ(¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹)
¡¦¼ò°æµ®»Î(¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£)
¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦
¡¦¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£(¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó)
¡¦²ÏËÜÂÀ(¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É)
¡¦¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯
¡¦ÌÚÅÄ(¥¬¥¯¥Å¥±)
¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼