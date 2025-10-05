ZB1¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡¢¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¡ÈÇò¶ÌÈ©¡ÉºÝÎ©¤ÄÅ·À¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÊÝÂ¸»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZEROBASEONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤Î¶âÈ±»Ñ¤¬¹¥É¾¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡¢"·Ý½ÑÅª¤Ê²£´é"¤ÇÌ¥Î»
µî¤ë10·î4Æü¡¢¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤ÏZEROBASEONE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHERE¡õNOW¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÀÖ¿§¤Î¥Ï¡¼¥È¤È¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥°¤Î³¨Ê¸»ú¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç³«Ëë¤·¤¿ZEROBASEONE¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR¡ÎHERE¡õNOW¡Ï¡×¤ÎÎ¢Â¦¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢È¾Âµ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¹õ¿§¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÊÑ²½¤·¤¿È±¿§¤Ç¤¢¤ë¡£¶âÈ±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇò¶Ì¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Ä¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊÝÂ¸»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¶âÈ±¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤Î¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³§¶ÛÄ¥¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëZEROBASEONE¤Ï¡¢Íè¤ë10·î29¡Á30Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR¡ÎHERE¡õNOW¡Ï¡×¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þZEROBASEONE¡ÊZB1¡Ë¤È¤Ï¡©
Kep1er¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Mnet¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ÎÃËÀÈÇ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿´Ú¹ñ½Ð¿È6¿Í¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È2¿Í¡¢¥«¥Ê¥À½Ð¿È1¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿9¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¡ÖZB1¡áZEROBASEONE¡×¤Ë¤Ï¡¢0¤«¤é1¤Ø¸þ¤«¤¦¼«Í³¤ÊÎ¹¡¢¤½¤·¤Æµ±¤¯»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯7·î10Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYOUTH IN THE SHADE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ø¤æ¤é¤æ¤é -±¿Ì¿¤Î²Ö-¡Ù¤ÇÀµ¼°¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£³èÆ°´ü´Ö¤Ï2Ç¯6¥«·î¤òÍ½Äê¡£