¡ÖÁö¤ë³ÊÆ®µ»¡×¥«¥Ð¥Ç¥£ÂÎ¸³²ñ 2025Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ µ´¤´¤Ã¤´¡ß¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë
2025Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥Ð¥Ç¥£¤ÎÂÎ¸³²ñ¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥«¥Ð¥Ç¥£¤Î¥Áー¥à¡Ö£Á.£Ë.£Á£é£ã£è£é¡×¤¬»ØÆ³¤¹¤ëÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ï¡¢10Âå¸åÈ¾¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤Î18¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥Ç¥£¤Ï¥¤¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤Ç¡ÖÁö¤ë³ÊÆ®µ»¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ´¤´¤Ã¤³¤È¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢¹¶·âÂ¦¤¬¡Ö¥«¥Ð¥Ç¥£¡¢¥«¥Ð¥Ç¥£¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
5Æü¤Ï¹¶·â¤È¼éÈ÷¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆ°¤¤òÎý½¬¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö±ü¿¼¤¤ÀïÎ¬À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¥é¥°¥ÓーÉô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤â¤ä¤êÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤¬ÍÍø¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¶¥µ»À¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö£Á.£Ë.£Á£é£ã£è£é¡×¤Ï¡¢º£¸å¤âÄê´üÅª¤Ë°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤ÇÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£