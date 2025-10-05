¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

2025Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥Ð¥Ç¥£¤ÎÂÎ¸³²ñ¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

°¦ÃÎ¸©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥«¥Ð¥Ç¥£¤Î¥Áー¥à¡Ö£Á.£Ë.£Á£é£ã£è£é¡×¤¬»ØÆ³¤¹¤ëÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ï¡¢10Âå¸åÈ¾¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤Î18¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥«¥Ð¥Ç¥£¤Ï¥¤¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤Ç¡ÖÁö¤ë³ÊÆ®µ»¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ´¤´¤Ã¤³¤È¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢¹¶·âÂ¦¤¬¡Ö¥«¥Ð¥Ç¥£¡¢¥«¥Ð¥Ç¥£¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

5Æü¤Ï¹¶·â¤È¼éÈ÷¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆ°¤­¤òÎý½¬¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö±ü¿¼¤¤ÀïÎ¬À­¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¥é¥°¥ÓーÉô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤â¤ä¤êÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤¬Í­Íø¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¶¥µ»À­¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö£Á.£Ë.£Á£é£ã£è£é¡×¤Ï¡¢º£¸å¤âÄê´üÅª¤Ë°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤ÇÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£