¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý¡¡ÅöÃÏ£³ÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã°æÍ§ÏÂ¤ËÃíÌÜ
¡¡¡ÖÀî¸ý»Ô±ÄÂè£±£°²ó£²Àá¡×¡Ê£¶Æü³«Ëë¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡¼ã°æÍ§ÏÂ¡Ê£µ£±¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£²£µ´ü¡á¤Ï£¹·î£³£°Æü¤«¤é£²Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁ°Àá¤Ç£´¡¢£±¡¢£²Ãå¤Ç½à£Ö¡£Ãæ¤Ç¤â½à·è¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê£Ó°ìµ¤¤ò·è¤á¤Æ¤Î²÷¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ¾²Á¤Ï¿É¸ý¤À¡£¡ÖÁ°²ó¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À°È÷¤·¤¿¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢Âå¤ï¤ê±Ç¤¨¤·¤Ê¤¤¡×¤È»×°Æ´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡²¿¤È¤«¾å¾ºµ¡±¿¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¡Ö£±Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£É¬»à¤ÎÄì¾å¤²¤ÇÀî¸ý£³ÀáÏ¢Â³¤ÎÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£