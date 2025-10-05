U20ÆüËÜÂåÉ½¡¦Á¥±Û´ÆÆÄ¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø·è°Õ¸ì¤ë¡Öº²¤¬½É¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU¡½20WÇÕ¥Á¥êÂç²ñ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿U¡½20ÆüËÜÂåÉ½¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº²¤¬½É¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤½¤³¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¡¢³«ºÅ¹ñ¥Á¥ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Á°¿ÈÂç²ñ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜ½é¤Î3ÀïÁ´¾¡¡õ3ÀïÏ¢Â³´°Éõ¡£º£Âç²ñ¾·½¸Á´21¿Í¤Î¤¦¤ÁGKÃæÂ¼·½Í¤¡Ê20¡áÅìµþV¡Ë°Ê³°¤Î20Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤âÀïÎÏ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ÏÄ¹Ãú¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»Ø´ø´±¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç·ëÂ«ÎÏ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë8¶¯Æþ¤ê¤ò·ü¤±¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ËÎ×¤à¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¦1²óÀ°¤¨¤ë¡£Áê¼ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¢¦U¡½20ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ãGK¡ä
ÃæÂ¼·½Í¤¡ÊÅìµþV¡Ë
¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
¹ÓÌÚÎ°°Î¡ÊGÂçºå¡Ë
¡ãDF¡ä
±öÀîºùÆ»¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂç¡Ë
»Ô¸¶Íù²»¡ÊÂçµÜ¡Ë
ÇßÌÚÎç¡Êº£¼£¡Ë
´îÂ¿°íÌé¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë
¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
¡ãMF¡ä
Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºêF¡Ë
Ê¿²ìÂç¶õ¡ÊµþÅÔ¡Ë
¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡Âç¡Ë
ÀÆÆ£½ÓÊå¡Ê¿å¸Í¡Ë
ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë
ÃæÀî°é¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂç¡Ë
ÀÐ°æµ×·Ñ¡Ê¾ÅÆî¡Ë
²£»³Ì´¼ù¡Êº£¼£¡Ë
ÃæÅç¾ÍÂÀÏ¯¡Ê¹Åç¡Ë
º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê²¬»³¡Ë
¡ãFW¡ä
¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºêF¡Ë
¹â²¬Îâñ¥¡Ê¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¡Ë