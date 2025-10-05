¡Úµþ²¦³Õ¶¥ÎØ¡¡G3¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡ÛÏÆËÜÍºÂÀ¤¬V¡¡¾å¤¬¤ê10ÉÃ9¡¢Íî¼Ö¤ò¤è¤±¤Æ¶Ã°Û¤Î·þ¤ê¥µ¥¯Îö
¡¡µþ²¦³Õ¶¥ÎØ¾ì¤Î³«Àß76¼þÇ¯µÇ°G3¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê36¡áÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£24Ç¯9·î¤Î¸þÆüÄ®µÇ°°ÊÍè17²óÌÜ¤ÎG3À©ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢¾Þ¶â592Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¿¿¿ù¡½ÏÂÅÄ¿¿¡½ÏÂÅÄ·ò¡½¿ûÅÄ¡½¿·ÅÄ¡½¼éÂô¡½ÂçÀî¡½¾®ÁÒ¡½ÏÆËÜ¡£ÂçÀî¡½¾®ÁÒ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¿¿¿ù¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¡£ÂÇ¾â¤Ç¿ûÅÄ¡½¿·ÅÄ¡½¼éÂô¤¬¿¿¿ù¤òÃ¡¤¯¤È¡¢¿¿¿ù¤Ï¿ûÅÄ¤ÎÈÖ¼ê¤ÇÇ´¤ë¡£¿ûÅÄ¤Î¸å¤í¤ÏÆâ¤¬¿¿¿ù¡½ÏÂÅÄ¿¿¡½ÏÂÅÄ·ò¡¢³°¤¬¿·ÅÄ¡½¼éÂô¤ÇÊÂÁö¡£
¡¡ºÇ½ª¼þ1¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¿¿¿ù¡Ê²¡¤·¾å¤²¤Ç¼º³Ê¡Ë¤¬¿·ÅÄ¤ò¤É¤«¤¹¤È¿·ÅÄ¤¬Íî¼Ö¡£´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀî¤â¿·ÅÄ¤Ë¾è¤ê¾å¤²Íî¼Ö¡£¾®ÁÒ¤¬¿ûÅÄ¡½¿¿¿ù¤Î¸å¤í¤ËÄÉ¤¤¾å¤²ÏÂÅÄ¿¿¡½ÏÂÅÄ·ò¤ÇÂ³¤¯¡£
¡¡Íî¼Ö¤ò¤è¤±¤¿ÏÆËÜ¤¬Âç³°¤òÆ§¤ß¹þ¤à¡£¿¿¿ù¤Ï¿ûÅÄ¤ÎÈÖ¼ê¤«¤é·þ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î³°¤òÏÆËÜ¤¬¿¤Ó¤ÆÍ¥¾¡¡£2°ÌÆþÀþ¤Î¿¿¿ù¤Ï¼º³Ê¡£ÏÂÅÄ¿¿¤¬2Ãå¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÆËÜ¤Ï¡Ö¥¿¥ÆµÓ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£9ÈÖ¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹½¤¨¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ô¤±¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÍî¼Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤±¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°¤¬¡Ë±ó¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÌµ²æÌ´Ãæ¤ÇÆ§¤ó¤À¤é»×¤¤¤Î¤Û¤«¿¤Ó¤¿¡×
¡¡Íî¼Ö¤ò¤è¤±¤Ê¤¬¤éÆ§¤ó¤À·ë²Ì¡¢¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à10ÉÃ9¤Î·þ¤ê¡£¤µ¤¹¤¬ÏÆËÜ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿²÷¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Áö¤Ï23¡Á26Æü¤ÎÁ°¶¶G1´²¿Î¿Æ²¦Ç×¡£¡ÖÊ¡°æ¥Ð¥ó¥¯¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ´»Ò¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ÊÎý½¬ÊýË¡¡¢¾ì½ê¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Æ¡×¡£º£Ç¯G1¡¦3¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£