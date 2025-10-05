62ºÐ¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡¾×·â¤Î°®ÎÏÂ¬Äê¡¡¡Ö¥«¥é¥ÀÇ¯Îð¡×´¹»»¤¹¤ë¤È¡Ä·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤âÂç¾Ð¤¤¡Ö¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂÎÎÏÂ¬Äê¤Ç¶Ã¤¤Î¿ôÃÍ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ê¤É´ØÀ¾¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¤½¤³¤Ç·ò¹¯¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÂÎÎÏÂ¬Äê¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¬¥Á¤Î¥«¥é¥ÀÇ¯Îð¡×¤ò·×¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¤ò¿Þ¤ë¡ÖÄ¹ºÂÂÎÁ°¶þ¡×¤ËÎ×¤à¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¥«¥é¥ÀÇ¯Îð¡×¤¬¡Ö70ºÐ°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦È½Äê¤¬½Ð¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«¿®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°®ÎÏÂ¬Äê¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡62ºÐ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤¬39¡¦2¥¥í¡£ÉÍÅÄ¤Ï´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¹ÈÄ¬¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¬ÄêÃÍ¤Ï18¡¦2¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤â¡Ö18¥¥í¤Ï¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¥«¥é¥ÀÇ¯Îð¡×¤¬¡Ö80ºÐ°Ê¾å¡×¤ÎÈ½Äê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ï¡Öº£¤«¤é¤ä¤ó¤«¡£¤¤ç¤¦¤³¤ì¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Èº£¸å¤Î¡È¿¤Ó¤·¤í¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¤â¤¦´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£