ÉÙ»³¸©Æâ¡¡±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¡¡¤¢¤¹Ä«¤Þ¤Ç±«Â³¤¯¸«¹þ¤ß
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±«¤Ï¤¢¤¹Ä«¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç24.6ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç23.5ÅÙ¤Ê¤É¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç25ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Î¶õÌÏÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ìë¤âÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÇÍë¤ò¤È¤â¤Ê¤¦½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ«¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÞ¤ê¤ÇÆü¤¬º¹¤¹½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½µÌÀ¤±¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£