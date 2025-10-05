´Ú¹ñ¤ÎÂçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¤«¤éÉÙ»³¶õ¹Á¤Ø¡¡28Ç¯¤Ö¤ê¥Á¥ãー¥¿ーÊØ±¿¹Ò
´Ú¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¡¢Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¤«¤é28Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤¬¤¤ç¤¦¡¢ÉÙ»³¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¹Ô¤Ï¡¢Î©»³¹õÉô¤Î¹ÈÍÕ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Î¸òÄÌÀ¯ºö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂçî¹¤ÈÉÙ»³¤ò·ë¤Ö¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Î±¿¹Ò¤Ï¡¢1997Ç¯°ÊÍè¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥¢ー¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÅº¾è°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢189¿Í¾è¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ç¡¢Î©»³¹õÉô¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òµá¤á¤Æ¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÙ»³¡¢¡ÊÂçî¹¤Ç¤Ï¡ËÎ©»³¤â¡¢ÍÌ¾¤Ç¤¹¡×
Åº¾è°÷
¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤Ï3000¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë»³¤Ã¤ÆÌµ¤¤¤ó¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
°ì¹Ô¤Ï3Çñ4Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢¹ÈÍÕ¤¬¿Ê¤àÎ©»³¹õÉô¤Î¼«Á³¤ä¡¢¶âÂô¡¢ÇòÀî¶¿¡¢¹â»³¤äÄ¹Ìî¤Ç¤Î´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ÈÉÙ»³¤ò·ë¤Ö¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Ï¡¢Âçî¹¤«¤éº£·î11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ3±ýÉü¡¢¥½¥¦¥ë¤«¤éÍè·î2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ6±ýÉü¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£