ÆÃ»ºÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡Ö»³·Á¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÅ·Æ¸²¹Àô¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î25¡Á26Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷211¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆÃ»ºÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦Æ»¤Î±Ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÆÃ»ºÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦»³·Á¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾´ý¶ð¤È¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¾´ý¤Î¶ð¤È¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ÎÄ®¡£µ¨Àá¤´¤È¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä²Ã¹©ÉÊ¤¬¼ïÎàËÉÙ¤ÊÆÃ»ºÉÊÂ¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÅ·Æ¸»Ô¤ÏÌÍÎà¤¬ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊÆÂôµí¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÆÂô¥é¡¼¥á¥ó¡¢ÆüËÜ¼ò¤äÃÏ¸µÌîºÚ¤Ê¤É»³·Á¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆÃ»ºÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Æ»¤Î±Ø¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÃÏ¼ò¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤ê¡¢ÊÆÂôµí¤Î¼«ÈÎµ¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÊÆÂôµí¤ä¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Î¾¦ÉÊ¤Î¿ô¤¬À¨¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
ºä¾å ·Ã
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡£¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢SNS¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿µ»ö¼¹É®¤äSEO¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Î¤Á¤ËAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¡£¸½ºß¤ÏÎ¹¹Ô¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë´ë²èÊÔ½¸¤òÃ´Åö¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£µï¼ò²°½ä¤ê¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤¬À¸¤¤¬¤¤¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2位:天童温泉(天童市)/36票将棋駒の町としても知られる天童市の「天童温泉」には、天童市が日本一の生産量を誇る将棋駒とラ・フランスの魅力を体感できるコーナーがあり、特産品を存分に楽しめます。ラ・フランスをはじめ、秋の果物を使用したジェラートは見逃せません。隣接する産直「サン・ピュア」にも特産品・工芸品が多数。観光ついでに立ち寄る人も多い人気スポットです。
1位:米沢(米沢市)/61票「米沢」は、ブランド牛「米沢牛」や地元食材を生かした特産品が豊富な道の駅。米沢牛を堪能できるレストラン「牛肉亭」や、米沢ラーメンなど専門店の味が楽しめるフードコートがあり、グルメを味わい尽くせます。新鮮な農畜産物や総菜も販売されており、特に道の駅オリジナルのアップルパイはお土産に最適。食品以外にも米沢織などのこだわりの特産品が豊富にそろっています。
