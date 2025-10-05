¥í¥Ã¥Æ¡¢Vision2025Ã£À®¤Ê¤é¤º¡Ä¹âºä¼ÒÄ¹¡ÖVision¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤¬É¬Í×¡×
¡¡2021Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¡ÈVision2025¡É¤ò·Ç¤²¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊýºö¤ò4¤Äµó¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¡É¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âºä½Ó²ðÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï5Æü¤Î»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ¹¤é¤¯Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤Ê¤¤¡£A¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈB¥¯¥é¥¹¤ËÄêÃå¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î20Ç¯¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢2005Ç¯¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤«¤é¤ÎÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï3°Ì¤«¤é²¼Ñî¾å¤ÇÆüËÜ°ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¡£2018Ç¯°Ê¹ß¤Ï·Ð±ÄÅª¤Ê²þÁ±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë20Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¡É¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·Ç¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Öº£²ó¶èÀÚ¤ê¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Vision¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢²¿¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÂçÉý¤Ê¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò²áµî²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤È¡¢¼ºÇÔ¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤Ë·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¾å¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ï¤³¤ì¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤«¤éºÆ·ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤â¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÊÔÀ®¡¢ÀïÎ¬ÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¸ÊÈÝÄê¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡¦µåÃÄ¤Ïºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ï¡Ö¤³¤Î1ÅÀ¤ò¡¢¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£¡×¤ò¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿21Ç¯¤Ï¡¢10·î¤Ë2°Ì¤Ê¤¬¤é1970Ç¯°ÊÍè51Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÅÀÅô¤µ¤»¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö3¡×¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î25Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë7¡Ý15¤ÈÂçÇÔ¡£¤³¤ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ä¤ê3»î¹ç¤ò3¾¡¡¢¤â¤·¤¯¤Ï2¾¡1Ê¬¤Ç½ª¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦1ÇÔ¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤10·î27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¸ý»ñ¿Î»áºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿22Ç¯¤ÏÁ°È¾Àï¤ò46¾¡44ÇÔ1Ê¬¡¢¼ó°Ì¤È2¥²¡¼¥àº¹¤Î4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È7.5¥²¡¼¥àº¹¤Î5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¸Â¤ê¤Ç°æ¸ý»á¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤¬23Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î10Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿3°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÂè3Àï¡¢3ÅÀ¤òÄÉ¤¦±äÄ¹10²óÎ¢¤Ë¡¢Æ£²¬ÍµÂç¤ÎÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ3¥é¥ó¡¢°ÂÅÄ¾°·û¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç4ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÂè2Àï¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë°ÂÅÄ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢»³¸ý¤Îµ¾Èô¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢6¡Ý5¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤«¤é·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤Ï5·î14Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é6·î1Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ë¤«¤±¤Æ15»î¹çÏ¢Â³Éé¤±¤Ê¤·¤Î»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬Âç¤¤¯¡¢9·î¤ÏÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡¢³ÚÅ·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿²¼°ÌµåÃÄ¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¤Ï10¾¡10ÇÔ¤ÈÂç¤¤ÊÃù¶â¤òºî¤ì¤º¡£ºÇ¸å¤Ï2°ÌÁè¤¤¤É¤³¤í¤«3°ÌÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3°Ì¤ò»à¼é¤·2Ç¯Ï¢Â³CS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤Ïºòµ¨¤Î²¦¼Ô¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÁê¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç¤Î3Ï¢¾¡¤È¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£4·î29Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é5·î5Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¤«¤±¤Æ6Ï¢ÇÔ¡¢7Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¾¡Íø¤â9Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é5Ï¢ÇÔ¡£ 5·î¤Ï6¾¡17ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡£¸òÎ®Àï¤Ç10¾¡8ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢¸òÎ®Àï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÂç¤¤¯Éâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢11¾¡11ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿6·î°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ¤Î·î¤ÇÉé¤±±Û¤·¡£Æ£¸¶¶³Âç¡¢À¾Àî»Ë¾Ì¡¢»ûÃÏÎ´À®¡¢ÌÚÂ¼Í¥¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¤¬¡¢¼çÎÏÁª¼ê¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÉÔ¿¶¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Vison2025¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¹âºä¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢Æü¡¹¤Î»î¹ç¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÔÀ®ÉôÌç¡¢ÀïÎ¬ÉôÌç¤Ë¤ÏÀè¶î¤±¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Î©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¡¢ºÆ·ú¤Î·×²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥ª¥Õ¤ÎÊÔÀ®¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¤Î¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢½©¤ÎÎý½¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¤¬¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂçÉý¤Ë±¿ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Ø¤òÂç¤¤¯ÁÈ¤ßÄ¾¤¹Í½Äê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ