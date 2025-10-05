£·²ó£²»àËþÎÝ¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤É¤¹¤³¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»³Àî¡Ê¼êÁ°¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ

¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ2¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë

¡¡¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£87¾¡52ÇÔ4Ê¬¤±¤ÇÃù¶â35¡£Í­¸¶¹ÒÊ¿¤¬14¾¡¤òµó¤²ºÇÂ¿¾¡¡¢¿ù»³°ì¼ù¤¬31¥»¡¼¥Ö¤Ç¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï8¿Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£

¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤ÏÌøÅÄÍª´ô¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë4¹æ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡£Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ë¤Ï»³ÀîÊæ¹â¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î23¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼çË¤Æ±»Î¤Îº£µ¨½é¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌøÅÄ¤â»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊµÜºê¤Î¡Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢CS¤Ïµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÂ­¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£