¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÃæ¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï³¤ÌîÎ´»Ê¡¢ÀîÀ¥¹¸¡¢ÃæÂ¼¹¸¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢ÌîÂ¼Í¦¤Î5Áª¼ê¤¬³«Ëë¤«¤é°ìÅÙ¤â½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òà´°Áöá¤·¤¿¡£
¡¡3·î28Æü¡¦¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡1Ãæ¡¡¼þÅìÍ¤µþ
¡¡2±¦¡¡¶áÆ£·ò²ð
¡¡3»Ø¡¡ÌøÅÄÍª´ô
¡¡4°ì¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡5º¸¡¡ÀµÌÚÃÒÌé
¡¡6Í·¡¡º£µÜ·òÂÀ
¡¡7Æó¡¡¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥º
¡¡8»°¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
¡¡9Êá¡¡Ã«Àî¸¶·òÂÀ
¡¡ Åê¡¡Í¸¶¹ÒÊ¿
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¸Î¾ã¼Ô¤äÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÁ´°÷¤¬°ì»þ¤Ï½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²Æ¾ì¤«¤é¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¡¢´°Áö¤·¤¿5Áª¼ê¤¬Ê³Æ®¤·¤¿¡£³¤Ìî¤ÏÀµÊá¼ê¤ËÀ®Ä¹¡£ÀîÀ¥¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤âÂåÂÇ¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆ¯¤¾ì¤òÊÑ¤¨¡¢ËÒ¸¶Âç¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÌîÂ¼¤â2·åËÜÎÝÂÇ¤Ê¤Éµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¿ù»³°ì¼ù¤¬°ìÅÙ¤â³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£Æ£°æâ«ºÈ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¤âV·èÄê¸å¤Ë³°¤ì¤¿¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ïà´°Áöá¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥óà¼ùÌÚ¥È¥ê¥ªá¤¬ÇòÀ±¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤âÍ¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´ØÍ§µ×¤¬ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤¿¤á°ì»þÅª¤Ë³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£