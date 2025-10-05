¡Ö¤¤¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡¡V2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢àÈ¬¿ÍÈ¬¿§á¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¾Ð´é¡¡¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÃåÃÏÅÀ¤Ï¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ2¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£87¾¡52ÇÔ4Ê¬¤±¤ÇÃù¶â35¡£Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬14¾¡¤òµó¤²ºÇÂ¿¾¡¡¢¿ù»³°ì¼ù¤¬31¥»¡¼¥Ö¤Ç¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï8¿Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿8¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°Û¤Ê¤ë8ÉôÌç¤Ç³ÍÆÀ¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤é5Áª¼ê¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2´§¤È¤«¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¤¤¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÃåÃÏÅÀ¤Ï¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÀè¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈCS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£