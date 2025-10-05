◆福岡六大学野球秋季リーグ戦第5週 九産大4―2福工大（5日、福工大野球場）

九産大が福工大に2点差で競り勝ち、逆転優勝に望みをつないだ。敗れれば九共大の優勝が決まる大事な一戦で、エース水粼康平（4年・沖学園）が先発。走者を背負いながら、9回途中2失点と安定した投球でチームを勝利に導いた。

9回は1点を失い、なお1死一、二塁で2番手の大嶋柊（4年・西日本短大付）と交代。「自分のリーグ戦最後の先発だと思ったので最後まで投げたかったけど、チームの勝利が優先なので。点を取られたら流れを持って行かれると思った。自分の投球スタイルであるまっすぐ中心で押していく投球ができた」とリーグ戦のラスト先発を振り返った。

踏ん張るエースを下級生の打者も援護。初回に5番角田貴弘（2年・有田工）の適時打で先制。1点を返された後の7回には3番新美元基（2年・東海大熊本星翔）のソロ本塁打で突き放した。リーグ戦3号となった新美は「詰まった当たりだったので入ってくれればいいなと思っていた。最終戦も負けないよう頑張ります。全九州選手権で優勝できるように準備していきたい」とリーグ戦の先の大きな目標へ視線を向けた。（前田泰子）