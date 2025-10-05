¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó

¡¡¤¤¤Ä¤âÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¾ðÊó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿LINEÅê¹Æ´ë²è¤Ï¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ç½ª¤¨¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª

¡¡3¡¢4·î¡¢5·î¡¢6·î¡¢7·î¡¢8·î¤ËÂ³¤¤¤Æ9¡¢10·î¤âÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¤òËè·î¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤·¡¢À¾¥¹¥Ý¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¼èºàÈÉ¤¬¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

´ë²è¤Î¼ñ»Ý

¡¡µå¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¶ÃØ³¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡¢»ä¤À¤±¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Î¤¢¤ÎÍÍ»Ò¡Ä¡£À¾¥¹¥Ý¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¼èºàÈÉ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤âÁ´»î¹ç¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤òÇ®¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌîµå¹¥¤­¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡Öµå¾ì¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌîµå¤ò¸«¤ëÌÜ¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ã¤È¿¼¤á¤¿¤¤¡×¡Ä¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª

³µÍ×

¡¦Åê¹Æ´ü´Ö¤Ï10·î5¡Á9Æü
¢¨Á°·î¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÊç½¸´ü´Ö¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÆâ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£}

LINE¤Ç¤ÎÅê¹ÆÊýË¡

­¡À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
­¢²èÌÌ²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼²èÁü¤Î¾åÈ¾Ê¬¤ò¥¿¥Ã¥×
­£Éâ¾å¤·¤¿Åê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥àÆâ¤ÇÅê¹Æ

¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª

9¡¢10·î¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹

Æü Áê¼ê ·ë²Ì µå¾ì ÀÕÇ¤Åê¼ê 9/1         2 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¢þ2-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¾¾ËÜÍµ 3 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¢þ7-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Âç´Ø 4 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¢þ8-0 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¾åÂô 5 ³ÚÅ· ¢þ11-0 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§ÂçÄÅ 6 ³ÚÅ· ¢þ2-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Í­¸¶ 7 ³ÚÅ· ¡ü2-4 ¤ß¤º¤ÛPayPay ÇÔ¡§¾¾ËÜÀ² 8         9 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡ü7-4 ¥¨¥¹¥³¥óF ÇÔ¡§¥â¥¤¥Í¥í 10         11 ¥í¥Ã¥Æ ¡ü9-1 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ÇÔ¡§Âç´Ø 12         13 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¢þ1-2 µþ¥»¥éDÂçºå ¾¡¡§¾¾ËÜÍµ 14 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¢þ3-4 µþ¥»¥éDÂçºå ¾¡¡§Í­¸¶ 15 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¢þ0-5 µþ¥»¥éDÂçºå ¾¡¡§ÂçÄÅ 16         17 À¾Éð ¢þ11-8 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¥â¥¤¥Í¥í 18 ÆüËÜ¥Ï¥à ¢þ3-2 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¾¾ËÜÍµ 19         20 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¡ü4-5 ¤ß¤º¤ÛPayPay ÇÔ¡§¿ù»³ 21 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¡ü1-2 ¤ß¤º¤ÛPayPay ÇÔ¡§Í­¸¶ 22 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¡ü0-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ÇÔ¡§¾¾ËÜÍµ 23 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¡ü0-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ÇÔ¡§¾¾ËÜÀ² 24 ³ÚÅ· ¢þ3-8 ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ¾¡¡§¥â¥¤¥Í¥í 25 ³ÚÅ· ¢þ0-6 ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ¾¡¡§Âç´Ø 26 ³ÚÅ· ¢þ3-4 ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ¾¡¡§¾åÂô 27 À¾Éð ¢þ1-4 ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à ¾¡¡§Í­¸¶ 28 À¾Éð ¢þ1-4 ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à ¾¡¡§ÂçÄÅ 29         30 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡ü1-2 ¤ß¤º¤ÛPayPay ÇÔ¡§Âç¹¾ 10/1         2         3 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¢þ10-2 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§ÅìÉÍ 4         5 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ2-5 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ¾¡¡§Í­¸¶