¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃ¦¤¤¤Ç°ìÈÖ²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤Î¼ÁÌä¤Ë¿è¤Ê²óÅú¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ2¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤ÏºÇ½ªÀï¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ3¥·¡¼¥º¥óÌ³¤á¡¢º£µ¨¤³¤½ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎA¥¯¥é¥¹¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤òÃæ¿´¤Ë¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¡£¤Þ¤ÀÀï¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¡£º£¸å¡¢ºÆ¤Ó´ÆÆÄ¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Í¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç°ìÈÖ²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£