ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢½é¤ÎÂçºåÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇµÒ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ë¤¹¤«¤µ¤º
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿ùºé²Ö¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬4Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ê10·î24Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢¾¾µïÂç¸ç´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçºå¤Ç¿ùºé²Ö¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ä¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤é
¡¡³©Àî¾Þºî²È¡¦¶â¸¶¤Ò¤È¤ß»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µ¼¿Í²½¾ÆÆùÌ¡²è¡Ö¥ß¡¼¥È¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤27ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍ³²ÅÎ¤¤ò±é¤¸¤¿¿ùºé¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÂçºå¤Ë±Ç²è¤òÆÏ¤±¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¥Û¥¹¥È¤Î¥¢¥µ¥Ò¤ò±é¤¸¤¿ÈÄ³À¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï´°À®ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂçºå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â°ìÂÁá¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¾¾µï´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ³²ÅÎ¤¤È¥¢¥µ¥Ò¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¡¢¤³¤ÎÂçºå¤Ç¸ø³«Á°¤ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Âçºå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÈÄ³À¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Î¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤È¤Ï2Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¼ÂºÝ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¿ÍÊÁ¤âÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶â¸¶¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¡È¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤¦¤·¤ÆÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¶â¸¶¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¡£
¡¡ÈÄ³À¤Ï¡¢º£²ó¤¬Âçºå¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö³§¤µ¤ó»×¤Ã¤¿¤è¤êÂç¿Í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤·¡Ä¶á¤¤¤«¤é¡ª¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´Á³¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÊÖ»ö¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Î¥Ü¥±¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
µ¼¿Í²½¾ÆÆùÌ¡²è¡Ö¥ß¡¼¥È¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó¡×¤ËÁ´ÎÏ¤Ç°¦¤òÃí¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Í³²ÅÎ¤¡£27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ëº§¡¦½Ð»º¡Ä¤È°ã¤¦À¤³¦¤Ë¼¡¡¹¤ÈÎ¥Ã¦¤¹¤ëÉå½÷»ÒÃç´Ö¤ò¤ß¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤È¼ñÌ£¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¡¢º§³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤·¤«¤·»²²Ã¤·¤¿¹ç¥³¥ó¤Ç»´ÇÔ¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´õ»àÇ°Î¸¤òÊú¤¨¤ë¥¥ã¥Ð¾î¡¦¥é¥¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥é¥¤¤Ë¤Ê¤¼¤«¼æ¤«¤ì¤¿Í³²ÅÎ¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢´ûº§¤ÎNo.1¥Û¥¹¥È¡¦¥¢¥µ¥Ò¡¢¿Í¤Î»à¤Ð¤«¤ê¤òÂêºà¤Ë¤¹¤ëÆÇÀåºî²È¡¦¥æ¥¡¢³¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦BAR¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë°Â¤é¤®¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¥é¥¤¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÍ³²ÅÎ¤¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¤È¤Î³Î¼¹¤¬²ò¤±¤ì¤Ð»à¤Ë¤¿¤¤´¶¾ð¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥¢¥µ¥Ò¤ä¥æ¥¡¢¥ª¥·¥ó¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦Í³²ÅÎ¤¤Ï¡¢¸µÎø¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡½¡½¡£
