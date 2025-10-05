¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡¢ÀÐÇËÏ©Àþ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç·Ñ¾µ¡©¡ÄÀÐÇË¼óÁê¤ÈÀ¯¼£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÂÐ¶Ë
¡¡ÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯¼£¿®¾ò¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀ¯ºöÏ©Àþ¤ÏÅ¾´¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼óÁê¤¬ÂàÇ¤Á°¤ÎÈ¯É½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹Àï¸å£¸£°Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¤Àµ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£´Æü¤ÎÅÞÁíºÛÁªÄ¾¸å¡¢¼óÁê¸øÅ¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤¬Àµ¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÊª»ö¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¥ê¥Ù¥é¥ë¡Ù¤ä´²ÍÆ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤È¤ËÅö¤¿¤ë¤«¡Ê¤¬Âç»ö¤À¡Ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¸·¤·¤¤¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¹â»Ô»á¤ËÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢³°¸ò¤ò½Å»ë¤·¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¼óÁê¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¿§¤¬¶¯¤¯¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀ¯¼£Åª¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼Àè¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÁªµóÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î£±Ç¯´Ö¶¦¤Ë´À¤ò¤«¤¡¢´ðËÜÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ä¾®ÀôÇÀÁê¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛÁª¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¼óÁê´Î¤¤¤ê¤Î¡ÖËÉºÒÄ£ÀßÃÖ¡×¤ä¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÆ»¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÁêÂ¦¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸å¡¢ÇÀÀ¯²þ³×¤Ê¤ÉÀÐÇËÏ©Àþ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç·Ñ¾µ¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡Àï¸å£¸£°Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ä¤ê¡¢¹â»Ô»á¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¡£ÁíºÛÁª¾¡Íø¤ò»Ù¤¨¤¿ÊÝ¼éÇÉ¤¬¡¢¡ÖÀï¸å£·£°Ç¯¤Î°ÂÇÜ¼óÁêÃÌÏÃ¤ÇÎò»ËÇ§¼±¤Ë¤Ï½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¹â»Ô»á¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¤Ç¡¢¼óÁêÂàÇ¤Á°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡££µÆü¤â¼óÁêÈë½ñ´±¤é¤ÈÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£¼óÁê¼þÊÕ¤ÏÆ±Æü¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£