¡Ú ¸öÅÄÐÔÌ¤ ¡Û¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡¡¡ÖDE-CODE TOUR2025¡ª¡ª¡ª¡¡2½µ´Ö¸å¤Îº£Æü¡ª¡¡18Æü¤Ï¡¢Åìµþ¸ø±é½éÆü¡ª¡ª¡×
²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖDE-CODE TOUR2025¡ª¡ª¡ª¡¡2½µ´Ö¸å¤Îº£Æü¡ª18Æü¤Ï¡¢
Åìµþ¸ø±é½éÆü¡ª¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÏ¢Æü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Î¤Ã¤±¤¿¤¤¤Í¤ó¤±¤É¤µ¡¼¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡©¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢¿§¡¹¸«ÀÚ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡ª¡ª¡¡¤±¤É¼Ì¤ê¤¹¤®¤Æ¡ª¡¡¤±¤É¡¢¥Þ¥ÂËèÆü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡¢Instagram¾è¤Ã¤±¤ë¤â¤Î¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«ÎÏ¤Ç¾Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ó¤±¤É¡ª¡×¤È¡¢ÄÖ¤ë¤È¡¢²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾Ã¤·¥´¥à¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¤°¤Ë¤ç¤°¤Ë¤ç¡ª¡ªÇú¡×¡Ö¥°¥Ë¥ç¥ó¥°¥Ë¥ç¥ó¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤Ï¡¢¿´Îî¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¾Ð¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡¼¡¡¤¯¤¦¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡×¡¦¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¡¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡¦¡Ö¤Ð¤Á¤¯¤½¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡¡ÂÎ¹Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡ª¡¡¤É¤ó¤Ê¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡¦¡ÖÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤❤¡¡Áá¤¯¤¢¤¤¤¿¤¤¤è¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û