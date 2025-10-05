¡¡£²ÃåÆþÀþ¤â¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿¿ù¾¢

¡¡¿¿¿ù¾¢¡Ê£²£¶¡Ë¡á±§ÅÔµÜ¡¦£±£±£³´ü¡¦£Ó£Ó¡á¤Ï·è¾¡£±£²£Ò¤Ç£²ÃåÆþÀþ¤â¡¢ºÇ½ª£²³ÑÉÕ¶á¤Ç¤Î²¡¤·¾å¤²¤Ë¤è¤ê¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÁ°¼õ¤±¤«¤éÀÖÈÄ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤­¤¿Ãæ»Í¹ñÀª¤òÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢ÂÇ¾â¤Ç¥«¥Þ¥·¤Ë¤­¤¿ÅìËÌÀª¤ÎÈÖ¼ê¤ÇÇ´¤ë·Á¤Ë¡£¡ÖÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¸å¤Ë¿ûÅÄ¤µ¤ó¤¬¤À¤¤¤Ö¾å¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£¹·î¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤Ê¤¤½èÃÖ¤è¤ê¡¢£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¡£¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤­¡¢ºÇ¸å¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼¡Áö¤Ï£Ç£±¡¦𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡Ê£²£³¡Á£²£¶Æü¡¦Á°¶¶¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¶¥ÎØ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£