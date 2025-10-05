¾åÅÄ¹ä»Ë¡¢¥×¥íÆþ¤êÄ¾¸å¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê2¿Í¡ÖÂ¼¾å(½¡Î´)¤È¡Ä¡×¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾åÅÄ¹ä»Ë»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç9·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¥×¥íÆþ¤êÄ¾¸å¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¹ä»Ë»á¡¡=BS10Äó¶¡
¡û¥×¥íÆþ¤êÄ¾¸å¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê
¾å½ÅÁï¤¬¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤«¤é¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾åÅÄ»á¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢Á´Á³°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡¢Á´Á³°ã¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾×·â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¾åÅÄ»á¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ø¤Þ¤À¹â¹»À¸¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¼¾å¤È»³ÅÄÅ¯¿Í¤À¤±¤Ï¡Ø¤³¤¤¤Ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹ÂÇ¤ÁÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BS10 Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
