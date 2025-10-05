¶ä¥·¥ã¥ê¡¦±·¡¡¾Þ¥ì¡¼¥¹·è¾¡Ä¾Á°¤Ë¼ê½Ñà¥Ï¥·¥´á¤ÎÍýÍ³¡¡ÅìÌî¹¬¼£¶ÃØ³¡Ö¤ªÁ°¤¹¤²¤¨¤Ê¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶ä¥·¥ã¥ê¡×¡Ê¶¶ËÜÄ¾¡¢±·ÏÂ¹°¡Ë¤¬£µÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹·è¾¡»þ¤ÎàËþ¿ÈÁÏáØá¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÆü¡¢¡Ö¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¶ä¥·¥ã¥ê¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë´ë²è¡£¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×¡ÊÀ¾ÅÄ¹¬¼£¡¢Å¯É×¡Ë¡¢·ó¸÷¥¿¥«¥·¤â½Ð±é¤·£²¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¼õ¾ÞÎò¤òÇ¯É½¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¡Ö£ù£ô£öÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¡×Í¥¾¡¡Ê£²£°£±£³Ç¯¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢·è¾¡Ä¾Á°¤Ë±·¤¬¡ÖÉ¡Ãæ³ÖÏÑ¶Ê¾É¡×¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿£Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¡Ö¤½¤ä¤½¤ä¡£²¶¡¢»Ê²ñ¤·¤Æ¤¿¤â¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤¬¡Ö£Ö£Ô£Ò¤è¤¯¸«¤¿¤éÉ¡¤ËµÍ¤á¤â¤ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢É¡·ì½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Ö²¶³Ú²°Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É·Î¸Å¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ª¤ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢±··¯¤À¤±¡ÊÉ¡¤ÎÉôÊ¬¤Ë¡Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥Þ¥¹¥¯¡Ê¥¬¡¼¥¼¡Ë¤·¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ü¥±¤¹¤ó¤Î¤ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ª¡¼ÉÝ¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤Ç¡¢¤Á¤Ê¤ß¤ËÊñ·Ô¤Î¼ê½Ñ¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£±·¤¬¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¾Þ¼è¤Ã¤¿¤ó¡ª¡©¡¡¤ªÁ°¤¹¤²¤¨¤Ê¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡Âç»ö¤Ê»þ´ü¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤é²óÉü´ü´Ö¤¬°ì½ï¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÅìÌî¤¬¡ÖÀè¤Ë¤É¤Ã¤Á¤ÎÉÂ±¡¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¤È¿¼ÄÉ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢±·¤Ï¡Ö²¼¤¬Àè¤Ç¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¾ÅÄ¤¬¡Ö¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÇÔ¤·¤Æ¤Î¤ä¤í¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢±·¤Ï¡ÖºÇ¸å¡¢¥¥å¥Ã¤ÆÄù¤á¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»å¤ò¡£¤½¤³¾å¤ËÈéÉæ¤¬¥®¥å¥Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤â¥¯¥·¥ã¥¯¥·¥ã¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢£±¸Ä¤À¤±»°³Ñ¤Î¤É¤ó¤À¤±¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤â´¶³Ð¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ò¥¸¤ÎÎ¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅìÌî¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤ä¡ª¡×¤È¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£