¡¡¼¯Åç¤Ï£ÇÂçºå¤È£°¡½£°¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¸åÈ¾£Á£Ô¤ËÆÀ¤¿£Ð£Ë¤Ï£±£¸ºÐ¤Î£Æ£×ÆÁÅÄÍÀ¤¬¼ºÇÔ¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ£±¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÆÁÅÄ¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇØÉé¤¤¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥­¥Ã¥¯¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤­¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£

¡¡Á°Àá¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¡Ê£´¡»£°¡Ë¤Ç¹üÀÞ¤ÎÂç¤±¤¬¤«¤éÌó£¶¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê£²ÆÀÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤â£°¡½£°¤Î¸åÈ¾£²£·Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Î»ØÌ¾¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤¿£Ð£Ë¤ÏÁê¼ê£Ç£Ë¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£

¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤ò¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î´ï¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½·è¤á¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¼ºË¾¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂç¤­¤¤¡×

¡¡»î¹ç¸å¤ÏÎÞ¤ò¿¡¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¼ÁÌä¤È¸þ¤­¹ç¤¦»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£²¤ò¼º¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê£µ»î¹ç¤Ç¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î»î¹ç¤ÏÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¸«¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×

¡¡£±£¸ºÐ¤Ï£Ð£Ë¼ºÇÔ¡¢¾¡¤ÁÅÀ£±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤¿¾å¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¸¥¿È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£