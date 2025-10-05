¹Ì±¿µ¡¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿89ºÐ¤ÎÃËÀ¡¡¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡¼¯»ùÅç¡¦»Ø½É
5Æü¸áÁ°¡¢¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô¤Ç¡¢¹Ì±¿µ¡¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø½É·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢»Ø½É»Ô»³Àî²¬»ù¥±¿å¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¹Ì±¿µ¡¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤ÎÌµ¿¦¡¦Á°ÅÄË¤µ¤ó(89)¤¬¡¢È¿ÂÐÂ¦¤«¤éÍè¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤Î¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø½É»Ô¤Î61ºÐ¤ÎÇÀ¶È¤ÎÃËÀ¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
