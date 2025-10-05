¥í¥Ã¥Æ¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄÃÂÀ¸¡ª¡Ö°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¦±ýî²¿Ê¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ2¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¹âºä½Ó²ð¼ÒÄ¹¡Ê43¡Ë¤¬5Æü¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê49¡Ë¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎºÇ½ªÀï¸å¤Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¼Ç¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾µÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2016Ç¯¡¢°úÂà»î¹ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤òÆüËÜ°ì¤ÎµåÃÄ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¦±ýî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ø86¡Ù¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»³ËÜ¸ù»ù´ÆÆÄ¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¤¹¡£¸ù»ù¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤¯»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£