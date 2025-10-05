¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡ÛÃæÎ¼ÂÀ¡¡¾å°Ì¤Î°ì³Ñ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕ¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÎ¼ÂÀ¡Ê28¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï2ÆüÌÜ¤Ë¥ê¥ó¥°¸ò´¹¤ò»Ü¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ú¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£4ÆüÌÜ10R¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡Ö¾å°Ì¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Â¡¢²ó¤êÂ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î±äÄ¹¤Ç¿¤Ó¤â¤¤¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤¢¤¨¤ÆÉÔËþ¤Ê¤È¤³¤í¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢µ¯¤³¤·¤ÇÌÄ¤¯¤È¤³¤í¡£Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²æËý¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¯¤³¤·¤ÇÌÄ¤¯¤Î¤Ç¼Á¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£12R¤Ï4ÏÈ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£