¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ºòµ¨¤Î²¦¼Ô¡¦»³ÀîÊæ¹â¤È9ËÜº¹¤ò¤Ä¤±ËÜÎÝÂÇ²¦³ÍÆÀ¡¡SBËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î3³äÂÇ¼Ô
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤¬32ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¤ÇÂÇ·â2´§¤ò³ÍÆÀ¡£ºòµ¨4ÅÙÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤È9ËÜÎÝÂÇº¹¤È°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ï¡¢³ÚÅ·¤ÎÂ¼ÎÓ°ìµ±Áª¼ê¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤¬ºÇ½ªÀï¤Ç¡Ö4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡×¤ÈÌÔÄÉ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬143°ÂÂÇ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âÂÇÎ¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ3³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¥ê¡¼¥°¤ÇËÒ¸¶Áª¼ê¤Î¤ß¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅðÎÝ²¦¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤¬35ÅðÎÝ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þÅìÁª¼ê¤Ï7Ç¯¤Ç230¸Ä¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÂÇÎ¨
1°Ì:ËÒ¸¶ÂçÀ®(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯).304
2°Ì:ÌøÄ®Ã£(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯).292
3°Ì:ÃæÀî·½ÂÀ(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹).284
¢§°ÂÂÇ¿ô
1°Ì:Â¼ÎÓ°ìµ±(³ÚÅ·)144
2°Ì:À¶µÜ¹¬ÂÀÏº(ÆüËÜ¥Ï¥à)143
3°Ì:¥Í¥Ó¥ó(À¾Éð)141
¢§ËÜÎÝÂÇ¿ô
1°Ì:¥ì¥¤¥¨¥¹(ÆüËÜ¥Ï¥à)32
2°Ì:»³ÀîÊæ¹â(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)23
3°Ì:¥Í¥Ó¥ó(À¾Éð)21
¢§ÂÇÅÀ
1°Ì:¥ì¥¤¥¨¥¹(ÆüËÜ¥Ï¥à)90
2°Ì:À¶µÜ¹¬ÂÀÏº(ÆüËÜ¥Ï¥à)65
3°Ì:¥Í¥Ó¥ó(À¾Éð)63
¢§½ÐÎÝÎ¨
1°Ì:ÌøÄ®Ã£(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯).384
2°Ì:¥ì¥¤¥¨¥¹(ÆüËÜ¥Ï¥à).347
3°Ì:¥Í¥Ó¥ó(À¾Éð).346
1°Ì:¼þÅìÍ¤µþ(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)35
2°Ì:¾®¿¼ÅÄÂçæÆ(³ÚÅ·)28
3°Ì:¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ(ÆüËÜ¥Ï¥à)25
3°Ì:À¾Àî°¦Ìé(À¾Éð)25