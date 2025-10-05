¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éËÒ¸¶Âç¤é8Áª¼ê¡¡¥Ñ¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¡¢Á´ÆüÄø¤¬½ªÎ»
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¡¢ÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¤Ç°éÀ®Áª¼ê½Ð¿È½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ËÒ¸¶Âç¤é8Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤ÏÌøÄ®¤¬3³ä8Ê¬4ÎÒ¤ÇºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡¢¼þÅì¤¬35ÅðÎÝ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Í¸¶¤Ï14¾¡¤ÇÊÂ¤ó¤À°ËÆ£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Èºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇÂ¿¾¡¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¥â¥¤¥Í¥í¤¬ËÉ¸æÎ¨1.46¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢Âç´Ø¤¬¾¡Î¨7³ä2Ê¬2ÎÒ¤Ç¾¡Î¨Âè1°Ì¡£
¡¡¿ù»³¤ÏÊ¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤È31¥»¡¼¥Ö¤ÇÊÂ¤ó¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¡¢¾¾ËÜÍµ¤¬44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬32ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¤Ç2´§¤ò³ÍÆÀ¡£