¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤ÇÆ°Êª±à¤âµÙ±à¤Ø¡ÄÁ´ÊÆ¤Î´Ñ¸÷µÒ¸º¾¯¡¢£±½µ´Ö¤Ç£±£°²¯¥É¥ëÂ»¼º¤Î»î»»¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÃæº¬·½°ì¡ÛÊÆÏ¢Ë®Í½»»¤Î¼º¸ú¤ËÈ¼¤¦À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ï£µÆü¤âÂ³¤¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¤Î¶ÐÌ³¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜÊÄº¿¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ò·è¤Î»å¸ý¤¬¸«¤¨¤º¡¢¿¦°÷¤äÍè±à¼Ô¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜÊÄº¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿£±Æü¤«¤é¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¤ÎÌó£·£µËü¿Í¤¬°ì»þµ¢µÙ¡Ê¼«ÂðÂÔµ¡¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ê£Î£Á£Ó£Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á´¿¦°÷¤Î£¸³ä¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó£±Ëü£µ£°£°£°¿Í¤¬¼«ÂðÂÔµ¡¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¡Ê£µ£µ¡Ë¤é±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÏ¾å´ÉÀ©¤Ê¤É¤ò½ü¤¡¢¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¡×¤Î¶ÈÌ³¤ä¸¦µæ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¿¦°÷¤Ï¶ÐÌ³¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Âð¤«¤é£Î£Á£Ó£Á¤ÎÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤ò»È¤¨¤º¡¢½ÐÄ¥¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃËÀ¿¦°÷¤Ï¡Ö²áµî¤Ë¤âÀ¯ÉÜÊÄº¿¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£Ä¹°ú¤±¤Ð£Î£Á£Ó£Á¤Î±§Ãè³«È¯¤ÏÄäÂÚ¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÃæ¹ñ¤Ë¾ù¤êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜÍ½»»¤Î»Ù±ç¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷»ÜÀß¤âÂ³¡¹¤ÈµÙ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜµ¡´Ø¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê¹ñÎ©³¨²è´Û¡Ë¤Ï£µÆü¡¢Î×»þµÙ´Û¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥ó¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÎ©Æ°Êª±à¤äÇîÊª´Û¤â£±£²Æü¤«¤éÎ×»þµÙ±à¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Í½»»¤ÎÌó£¶³ä¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»Ù½Ð¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î·«±Û¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ä¹â¤¬¿Ô¤¤¿¾ì¹ç¡¢Æ°Êª¤Î»ô°é¤Ê¤É¤ò½ü¤¶ÈÌ³¤òÄä»ß¤¹¤ë¡£
¡¡Á´ÊÆ¤Ç¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢£±½µ´Ö¤Ç£±£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£·£µ²¯±ß¡Ë¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÎ©Æ°Êª±à¤òË¬¤ì¤¿Ìµ¿¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥È¥ó¤µ¤ó¡Ê£¶£·¡Ë¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜÊÄº¿¤Ë¤ÏÆ°Êª±à°Ê³°¤Ë¤âÂç»ö¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬ÅöÊ¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
