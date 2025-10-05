¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡© ¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÌÂ¤¤ÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡È²£´éÈþ¿Í¡É·è°Õ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¡ÖºÇ¤âÈþ¤·¤¤³¤Â±É±¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î¡ÈÃç´Ö³ä¤ì¡É¤ÇÎÞ¤äº¤ÏÇ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èþ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¡È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î»Ñ¡É¤òÅê¹Æ¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÍÅ±ð¤Ê²£´éÈþ¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡È²£´é¡É¼«»£¤ê
¡¡WWE¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬¿·¤¿¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ»ç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬ÍÉ¤ì¤ë²£´é¤Ë¡¢¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬±Ç¤¨¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê»ëÀþ¡½¡½¡È³¤Â±É±¡É¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ßÚÎö¤·¤¿°ìËç¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë8,000°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢¥ê¥×¥é¥¤¤¬»¦Åþ¡£¥Ò¡¼¥ëÀë¸À¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È·èÊÌ¤·¤¿1½µ´ÖÁ°¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¸«¤»¤¿ÎÞ¤«¤é°ìÅ¾¡¢Éü³è¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö·¯¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤è¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¤âÈþ¤·¤¤³¤Â±É±¤À¤è¡×¤ÈÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À°ìÊý¡¢ºÇ¶á¤Î¥¢¥¹¥«¤Ë¤É¤ä¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¤ËÊØ¾è¤·¡Ö¥«¥¤¥ê¥£¥£¡ª¡×¤È¶«¤Ö¥ê¥×¥é¥¤¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¤Î±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¹¥«¤«¤é¤Î°µÎÏ¡¢¥¤¥è¤ä¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤Î¹³Áè¤È¤¤¤¦ÈÄ¶´¤ß¤Ë¶ì¤·¤à¿ä¤·¤Î¥á¥ó¥¿¥ë²óÉü¤òµ§¤ëÀ¼¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤¬±²´¬¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³®Àû¶½¹Ô¡ÖWWE SuperShow Japan¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¥¹¥«¤¬¼«¤é¤ò¡Ö¹Ä¹¡¡ÊEmpress¡Ë¡×¡¢¥«¥¤¥ê¤ò¡Ö¹Ä½÷¡ÊPrincess¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦ÄÌÃ£¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î¸Æ¾Î¤Ï³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âµÞÂ®¤Ë¹¤Þ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ç¤Ï¥ê¥¢¡õ¥¤¥è¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥«¥Ö¥¡É¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï²ÃÂ®¡£³¤Â±É±¤Î²£´é¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved