¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇ¡£»ô¤¤¼ç¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ëÀâ¡×¡¿¤¦¤Á¤ÎÇ¤¬¤Þ¤¿ÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡£6¡Ê1¡Ë
¡ÖÇ¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤¬ËþºÜ¡ª
¸ÄÀË¤«¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹Æü¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¡ÖÇ¤Î¿ÈÂÎ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤ÊÉô°Ì¤Ï¤ª¤·¤ê¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×¤âÀ³Ê¤âÂÎ·¿¤â°ã¤¦3É¤¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍñ»³¶Ì»Ò¤µ¤ó¡£¥Ü¥¹Ç¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃ´Åö¡¦¥È¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê8ºÐ¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É·ÏÏÂ´éÃ´Åö¡¦¥·¥Î¤µ¤ó¡Ê7ºÐ¡Ë¡¢¤ä¤ó¤Á¤ãË·¼ç¤ÇÍ·¤Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¦¤¿¤Í¤ª¡Ê5ºÐ¡Ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤¹Íñ»³¤µ¤ó²È¤ÎËèÆü¤Ï¡¢¹¬¤»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÍñ»³¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯Ç¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¯Ã¦ÎÏ¤Ç¤¤Æ¡¢¤«¤ÄÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
