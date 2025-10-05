¡ÚU18¥È¥Ã¥×¥êー¥°ÃË»Ò¡Û²Æ²¦¼Ô¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¤¬Åì»³¤È¤Î·ãÀïÀ©¤¹¡ÄÈ¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¤ÏÈþÇ»²ÃÌÐ¤Ë²÷¾¡¡Ú10·î5Æü·ë²Ì¡Û
¡¡10·î5Æü¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤¬»²Àï¤¹¤ë¡ØU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2025¡ÙÃË»Ò¤ÎÉô¤¬¡¢ËÌÎ¤¥¢¥êー¥ÊÉÙ»Î¡ÊÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤²¦¼Ô¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¹â¹»¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë¤¬Åì»³¹â¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤È·ãÆÍ¡£»î¹ç½øÈ×¤«¤éÅì»³¤Îº´Æ£Æä¤È¥¦¥§¥È¥¥ ¥Ö¥ï¥·¥ã ¥¨¥Î¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢14－24¤Î10ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÂè1¥¯¥©ー¥¿ー½ª¤¨¤¿¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¤ÏÂçÅÄæÆÊ¿¤ä±ÊÅÄØ¹²í¤é¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤â¡¢ÅÀº¹¤òÂçÉý¤Ë½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢40－48¤Î8ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤âÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¤ÏÊ¡¸µ¸»»Î¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢61－67¤È2¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¡£ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê4Ê¬4ÉÃ¤ÇÄ»¼è¾ëËÌ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢»î¹ç¤Ï¥·ー¥½ー¥²ー¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê1Ê¬50ÉÃ¤Ë¤ÏÄ»¼è¾ëËÌ¤Î¿·Èþ¸ñÀ±¤¬¥´ー¥ë²¼¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á2ÅÀ¥êー¥É¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡ー¥ë¥²ー¥à¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ËÂ¼¹ë¿Î¤¬¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò·è¤á¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢78－75¤ÇÄ»¼è¾ëËÌ¤¬Ï¢¾¡¿ô¤ò¡Ö3¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¤Ï¡¢¿·Èþ¤¬20ÆÀÅÀ¡¢¥Õ¥£¥ê¥â¥ó ¥Û¥à¥¿¥ï ¥¿¥ë¥â¥ó¤¬18ÆÀÅÀ25¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡¢Ê¡¸µ¤¬15ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É9¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£°ìÊý¡¢¶Ïº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿Åì»³¤Ïº´Æ£¤¬25ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¡¢ÃæÂ¼ñ¥ÅÍ¤¬13ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢é®¸µÂÀÏº¤¬10ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢º£²Æ½àÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬ÈþÇ»²ÃÌÐ¹â¹»¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç½øÈ×¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤ÏÈ¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¤¬¥Ë¥ã¥ó ¥»¥Ï ¥»¥À¥È¤ä²ÖÅçÂçÎÉ¤é¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢36－22¤Î14ÅÀº¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¾È°æ¾ºÂÀÏ¯¤ÎÆÀÅÀ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë17－0¤Î¥é¥ó¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë¤È¡¢63－27¤ÈÂçÎÌ¥êー¥É¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£¤½¤Î¸å¤âÈ¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¤Ï°ÂÄê¤·¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤ò¤ß¤»¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢85－55¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Âç²ñ2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¤Ï¡¢²ÖÅç¤¬25ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥»¥À¥È¤¬17ÆÀÅÀ17¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤Ê¤¬¤é¤â¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡¢ÅÄ¸¶Î¶ÅÍ¤¬12ÆÀÅÀ¡¢¾È°æ¤¬11ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£Âçº¹¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈþÇ»²ÃÌÐ¤Ï¡¢ÅÏÊÕÍÛæÆ¤¬19ÆÀÅÀ¡¢Âç¾ë¼¹°©¤¬18ÆÀÅÀ4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢±üÂ¼µ±¸Ê¤¬10ÆÀÅÀ¡¢¥ª¥é¥¤¥ó¥« ¥ª¥í¥é¥Ç¤¬3ÆÀÅÀ20¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¢£10·î4Æü¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥°ÃË»Ò»î¹ç·ë²Ì
Ä»¼è¾ëËÌ¹â¹» 78－75 Åì»³¹â¹»
Ä»¼è¾ëËÌ¡Ã14¡Ã26¡Ã21¡Ã17¡Ã¡á78
Åì¡¡¡¡»³¡Ã24¡Ã24¡Ã19¡Ã 8¡Ã¡á75
È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¹» 85－55 ÈþÇ»²ÃÌÐ¹â¹»
È¬²¦»Ò¡¡¡Ã14¡Ã22¡Ã27¡Ã22¡Ã¡á85
ÈþÇ»²ÃÌÐ¡Ã13¡Ã 9¡Ã 5¡Ã28¡Ã¡á55
